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- Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
- 25.12.2022 - 10:09
- Güncelleme : 25.12.2022 - 10:23
Hain terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan iyi haberler geliyor.
5 terörist daha öldürüldü
Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde cezalandırıldı.
Kahraman Mehmetçik, 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başarılı operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.
MSB açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."