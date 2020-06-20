En Son Haber

Gündem Haberleri

Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 158 bin 828 oldu. Virüs son 24 saatte 22 can daha aldı.