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    Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 158 bin 828 oldu. Virüs son 24 saatte 22 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2020 - 20:23
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    Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 927 oldu.

    "İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN DE VAKA SAYIMIZIN ÜSTÜNDE"

    Bakan Koca paylaşımını, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." notuyla yaptı.

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