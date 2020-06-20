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Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 158 bin 828 oldu. Virüs son 24 saatte 22 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 20.06.2020 - 20:23
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 927 oldu.
"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN DE VAKA SAYIMIZIN ÜSTÜNDE"
Bakan Koca paylaşımını, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." notuyla yaptı.