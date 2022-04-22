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- Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.
- 22.04.2022 - 18:11
- Güncelleme : 22.04.2022 - 18:16
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Kahraman Mehmetçik, PKK'lı hainlere göz açtırmadan vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.