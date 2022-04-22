Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Kahraman Mehmetçik, PKK'lı hainlere göz açtırmadan vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



