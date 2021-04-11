Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımasına rağmen gavurun kılıcını sallayarak üstlerine gelenlerin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) heyetini kabul etti.

Erdoğan, kabulde bir konuşma yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüse karşı mücadelede örnek olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

GAVURUN KILICINI SALLAYARAK ÜZERİMİZE GELENLERİ GÖRDÜKÇE..

Konuşmasının devamında Türkiye'de maruz kalınan saldırılara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler yurt dışında kendiniz, aileniz ülkeniz ve milletiniz adına tarihi bir mücadele sergilerken biz de içeride benzer bir mücadele yürütüyoruz. Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz." dedi.

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