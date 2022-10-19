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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.