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    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 19.10.2022 - 10:50
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    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    MSB: "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

    AYRINTILAR GELİYOR...


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