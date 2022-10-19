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- Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Kahraman Mehmetçik, Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
- 19.10.2022 - 10:50
MSB: "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
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