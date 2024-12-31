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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve terörle mücadelede en üst seviyede kararlılığı göstermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Terörist unsurlara karşı etkili operasyonlar gerçekleştiriliyor ve halkın huzurunu bozan her türlü tehdide karşı gerekli önlemler alınıyor.

Bu bağlamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen yeni bir operasyonun ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı.

DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DEAŞ'e yönelik Gürz-34 operasyonlarının devam ettiğini duyurdu.

536 ŞÜPHELİ YAKALANDI

57 ilde düzenlenen operasyonlarda 536 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, operasyonların Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta düzenlendiğini de belirtti.

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

"KARARLIYIZ"

Yerlikaya, paylaşımında "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini de kullandı.