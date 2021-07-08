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- Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 08.07.2021 - 18:37
- Güncelleme : 08.07.2021 - 18:48
Güvenlik güçlerimiz, PKK'ya bir an olsun bile göz açtırmıyor...
Son olarak TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
3 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü VİDEO