Euro
10.3008
0.49%
Dolar
8.6902
0.06%
Altın
501.97
-0.36%
Borsa
1.373
-1.27%
Bitcoin
286.749
-4.47%
EXEN Coin
27.02
-0.95%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 08.07.2021 - 18:37
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 18:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçlerimiz, PKK'ya bir an olsun bile göz açtırmıyor...

    Son olarak TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    3 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

    "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir