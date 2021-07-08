Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerimiz, PKK'ya bir an olsun bile göz açtırmıyor...

Son olarak TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

3 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü VİDEO