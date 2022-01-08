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    MSB'den 'Sarıkamış' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırladığı videolu mesajında şehitleri andı.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 12:20
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    MSB'den 'Sarıkamış' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 107 yıl önce Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri andığı bir video yayınladı.

    Videoda binlerce askerin kar üstünde yürüdüğü görüldü.

    "BİNLERCE CAN SONSUZ OLDU"

    Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

    “Binlerce can sonsuz oldu, Acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için, Çıkılan bu yoldan dönülmez.

    "ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

    Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar, Şehitler ölmez, Vatan bölünmez. Sarıkamış’ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

    MSB, Sarıkamış şehitleri anısına video yayınladı

    MSB den Sarıkamış paylaşımı #1


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