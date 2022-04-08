Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la telefonda görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mauripol başta olmak üzere sivillerin emniyetle tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırıları 44 gündür sürüyor.

Mauripol başta olmak üzere birçok kent, Rus ordusunun hedefi oluyor.

Ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi için diplomatik çözümler arayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Sivillerin tahliyesinin aciliyetini vurguladı

Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.