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    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la telefonda görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mauripol başta olmak üzere sivillerin emniyetle tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 09:37
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    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırıları 44 gündür sürüyor.

    Mauripol başta olmak üzere birçok kent, Rus ordusunun hedefi oluyor.

    Ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi için diplomatik çözümler arayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

    Sivillerin tahliyesinin aciliyetini vurguladı

    Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü #1

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü #2


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