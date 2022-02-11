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    MSB: 4 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 11.02.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 16:09
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    MSB: 4 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmamaya devam ediyor.

    Son olarak Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verildi.

    Verilen karşılık sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    Duyuruyu Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı.

    4 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Teröre ve teröriste geçit yok!

    Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu."

    MSB: 4 terörist öldürüldü #1


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