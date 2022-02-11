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- MSB: 4 terörist öldürüldü
MSB: 4 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 11.02.2022 - 16:07
- Güncelleme : 11.02.2022 - 16:09
Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmamaya devam ediyor.
Son olarak Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verildi.
Verilen karşılık sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Duyuruyu Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı.
4 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Teröre ve teröriste geçit yok!
Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu."