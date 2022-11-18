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    Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde

    Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde

    Bakan Koca, 85 bin sağlık çalışanı alımında, 31 bin 183'ü sözleşmeli, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere ilk etapta 42 bin 500 kişinin alımı için listelerin ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.
    • 18.11.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:09
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    Sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, sağlıkçılara müjdeli bir haber geldi.

    Bakan Koca, yeni başlayacak personellerin kılavuzlarının ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu.

    İlk etapta 42 bin 500 kişinin işe alımı için harekete geçildi

    Koca, 85 bin sağlık çalışanı alımında, 31 bin 183'ü sözleşmeli, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere ilk etapta 42 bin 500 kişinin alımı için harekete geçildiğini açıkladı.

    Twitter hesabından atamanın detaylarını paylaşan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi"

    "31 bin 183’ü sözleşmeli personel, 11 bin 317’si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun."

    Fahrettin Koca dan sağlık çalışanlarına müjde #1


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