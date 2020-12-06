Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

Teröristlere göz açtırmayan kahraman komandolar, bölgedeki saldırı girişimini önledi.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." denildi.

Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü VİDEO