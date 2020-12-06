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- Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 06.12.2020 - 16:44
- Güncelleme : 06.12.2020 - 17:17
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.
Teröristlere göz açtırmayan kahraman komandolar, bölgedeki saldırı girişimini önledi.
9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." denildi.
Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü VİDEO