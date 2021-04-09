58 İlde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında "çok yüksek" riskli 58 ilde, 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlara göre, çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Nisan cuma günü akşam 21.00’den başlayıp, 12 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.

KISITLAMA HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Kısıtlamanın geçerli olduğu çok yüksek riskli iller şöyle:

"Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)."