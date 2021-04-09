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    58 İlde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında "çok yüksek" riskli 58 ilde, 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
    • AA
    • 09.04.2021 - 21:04
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 21:22
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    58 İlde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlara göre, çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Nisan cuma günü akşam 21.00’den başlayıp, 12 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.

    KISITLAMA HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

    Kısıtlamanın geçerli olduğu çok yüksek riskli iller şöyle:

    "Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)."

    58 İlde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı #1

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