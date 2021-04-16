58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Hafta sonu sokak kısıtlaması ile ilgili detaylar Ramazan ayının ilk günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Yapılan açıklamada hafta içi sokak kısıtlaması saatlerinin illerin risk durumu fark etmeksizin 19:00-05:00 arası olacağı belirtilmişti.

HAFTA SONU TAM GÜN KAPANACAĞIZ

Ramazan ayı ile birlikte yayınlanan kısmi kapanma genelgesine göre hem cumartesi hem de Pazar günü tam gün kısıtlama olacak.

Cuma günü saat 19:00’da başlayan kısıtlama pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek.

MARKETLER NE DURUMDA?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

FIRINLAR DA AÇIK OLACAK

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de açık olacak.