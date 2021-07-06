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    İstanbul'da trafik, durma noktasına geldi

    İstanbul'da trafik, durma noktasına geldi

    Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da trafik yer yer durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu, haritada yüzde 69'a kadar çıktı.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 09:45
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağış uyarıları yapmıştı.

    Uyarıların ardından Avrupa Yakası'nda sağanak yağış etkisini gösterdi.

    Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kimi vatandaşlar ile sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

    YOĞUN TRAFİK

    Yağış, TEM ve E-5 Karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

    İstanbul'da trafik, durma noktasına geldi VİDEO


    İstanbul da trafik, durma noktasına geldi #1

    YÜZDE 69'A ÇIKTI

    Yer yer durma noktasına gelen trafikte yoğunluk saat 08.45 itibariyle yüzde 69’lara kadar çıktı.

    İstanbul da trafik, durma noktasına geldi #2

    DURMA NOKTASINA GELDİ

    Avcılar'da yağışla beraber trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

    İstanbul da trafik, durma noktasına geldi #3

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