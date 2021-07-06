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İstanbul'da trafik, durma noktasına geldi
Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da trafik yer yer durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu, haritada yüzde 69'a kadar çıktı.
- İHA
- 06.07.2021 - 09:22
- Güncelleme : 06.07.2021 - 09:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağış uyarıları yapmıştı.
Uyarıların ardından Avrupa Yakası'nda sağanak yağış etkisini gösterdi.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kimi vatandaşlar ile sürücüleri hazırlıksız yakaladı.
YOĞUN TRAFİK
Yağış, TEM ve E-5 Karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.
İstanbul'da trafik, durma noktasına geldi VİDEO
YÜZDE 69'A ÇIKTI
Yer yer durma noktasına gelen trafikte yoğunluk saat 08.45 itibariyle yüzde 69’lara kadar çıktı.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Avcılar'da yağışla beraber trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.