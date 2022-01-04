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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan ifadeleri reddedildi.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 23:59
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın "Türkiye bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı isterken, Akdeniz'deki en büyük çıkarma kuvveti ve en büyük filosu ile adalarımız boyunca dizildi" sözlerine yanıt verdi.

    "YUNANİSTAN'IN GERÇEK DIŞI ALGI YARATMAYA ÇALIŞMASINI REDDEDİYORUZ"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz." denildi.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Dışişleri Bakanlığı ndan Yunanistan a tepki #1


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