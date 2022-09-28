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MGK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride Yunanistan'ın provokatif adımları ele alındı.
- 28.09.2022 - 20:57
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat sürdü.
Toplantının ardından yayınlanan bildiride Yunanistan'ın provakatif adımları ve terörle mücadele vurgusunda bulunuldu:
"Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.
"Çöküş sürecine giren PKK'nın eylemlerine karşı tedbirler alındı"
Ayrıntılar geliyor..