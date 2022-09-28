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    MGK toplantısı sona erdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride Yunanistan'ın provokatif adımları ele alındı.
    • 28.09.2022 - 20:57
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    MGK toplantısı sona erdi

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat sürdü.

    Toplantının ardından yayınlanan bildiride Yunanistan'ın provakatif adımları ve terörle mücadele vurgusunda bulunuldu:

    "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.

    "Çöküş sürecine giren PKK'nın eylemlerine karşı tedbirler alındı"

    Ayrıntılar geliyor..


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