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    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

    Libya'nın Ankara Büyükelçisi Elgelaib ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:47
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    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Elgelaib, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Elgelaib'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    BAE’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ AL DHAHERİ GÜVEN MEKTUBU SUNDU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi kabul etti.

    Kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #1

    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #2

    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #3

    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #4

    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #5

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