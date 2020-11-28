Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri saat 20.00 itibariyle başladı. Yasak yarın sabah saat 10.00'da sona erecek.

Koronavirüs salgına yönelik hafta sonlarını kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı başladı.

Kısıtlama, saat 20.00 itibariyle başlayıp, yarın sabah saat 10.00'da bitecek.

PAKET SERVİS VE GEL-AL ŞEKLİNDE HİZMET VERİLMEYE DEVAM EDİLECEK

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri hafta sonu 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya gel­-al şekilde hizmet verecek. Hafta sonu akşam 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti yine verilebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI

Tüm illerde bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.

HANGİ İŞ YERLERİ AÇIK OLACAK?

Geçen hafta yayınlanan genelgede, açık kalacak işyeri ve sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak kişi listesi, bu hafta da geçerli olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb),

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

Oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."





KİMLER YASAKTAN MUAF TUTULACAK?

Genelgeye göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi), sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ve birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacaklar kısıtlamalardan muaf olacak.