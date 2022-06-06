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    Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak uyarısı

    Güneydoğu'da toz taşınımına yönelik uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
    • 06.06.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 09:59
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    Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak uyarısı

    Hava sıcaklıkları ülke genelinde hissedilir bir şekilde arttı.

    Bazı illerde etkili olan toz taşınımı ise hayatı olumsuz etkiledi.

    6 Haziran raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için yağmur, toz taşınımı ve sel baskınları uyarısında bulundu.

    Açıklanan son verilere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz, (Eskişehir ve Sivas hariç) İç Anadolu ile öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Göller Yöresi, (Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı bekleniyor.

    Diğer yerlerin ise, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiği belirtildi.

    Kuvvetli yağış uyarısı

    Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Güneydoğu’ya toz taşınımı uyarısı

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar meydana gelebilir.

    Meteoroloji den toz taşınımı ve sağanak uyarısı #1

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

    İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Dikili, Bergama ve Kınık) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

    Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

    Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

    Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

    Diyarbakır: Az bulutlu 35

    5 günlük hava raporu ise şöyle:

    Meteoroloji den toz taşınımı ve sağanak uyarısı #2

    Meteoroloji den toz taşınımı ve sağanak uyarısı #3

    Meteoroloji den toz taşınımı ve sağanak uyarısı #4

    Meteoroloji den toz taşınımı ve sağanak uyarısı #5

    Meteoroloji den toz taşınımı ve sağanak uyarısı #6


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