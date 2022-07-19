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- Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 17:47
- Güncelleme : 19.07.2022 - 17:51
Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde...
Davasından vazgeçmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Her geçen gün teröre yönelik operasyonlar artırılırken, farklı operasyon bölgelerindeki teröristler tek tek leş ediliyor.
"5 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı başarılı haberi bu kez Barış Pınarı bölgesinden duyurdu.
Bakanlık duyurusunda şu ifadeleri kullandı;
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."