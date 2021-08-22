Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından dünya liderleri arasında başlayan diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Görüşmede, Afganistan’daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'DA MEVCUT ÖNCELİĞİ VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirtti.

Görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.