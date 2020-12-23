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    Fahrettin Koca, 19.00'da açıklama yapacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.
    • DHA
    • 23.12.2020 - 08:49
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 09:38
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    Fahrettin Koca, 19.00'da açıklama yapacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de salgın ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenecek toplantıda, güncel vaka sayıları ve hasta durumları ele alınacak.

    GÜNDEMDE AŞI ÇALIŞMALARI VAR

    Aynı zamanda aşı çalışmaları konusundaki gelişmeler ve önlemler konuşulacak.

    19.00'DA BASIN TOPLANTISI

    Bakan Koca, kritik toplantının ardından saat 19:00’da kameraların karşısına geçecek.

    Fahrettin Koca, 19.00 da açıklama yapacak #1

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