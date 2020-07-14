Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 196 bin 720 oldu. Virüs son 24 saatte 20 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 402 oldu.

"TEKRAR 1000'İN ALTINDAYIZ"

Bakan Koca paylaşımını, "TEKRAR 1000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım." notuyla yaptı.