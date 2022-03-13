Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
580.045
-0.20%
BTXN Coin
39.20
-0.70%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada, Ankara zirvede yer aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.03.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 18:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart verilerine göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

    Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de ise 456,19 oldu.

    ZİRVEDE ANKARA YER ALDI

    Ankara her 100 binde 916 vaka ile yoğunluk haritasında zirvede yer aldı.

    VAKA YOĞUNLUĞU EN AZ OLAN 3 İL

    Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller ise 31,83 ile Şırnak, 37,34 ile Van ve 60,02 ile Hakkari oldu

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı #1

    İlginizi Çekebilir

    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye'ye geldi
    Gündem

    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye'ye geldi

    Bolu Belediyesi'yle HDP arasında 'Selahattin Demirtaş fotoğrafı' gerilimi
    Gündem

    Bolu Belediyesi'yle HDP arasında 'Selahattin Demirtaş fotoğrafı' gerilimi

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!
    Btcrobo

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!

    Görüş Bildir