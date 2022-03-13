İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada, Ankara zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart verilerine göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de ise 456,19 oldu.

ZİRVEDE ANKARA YER ALDI

Ankara her 100 binde 916 vaka ile yoğunluk haritasında zirvede yer aldı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN AZ OLAN 3 İL

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller ise 31,83 ile Şırnak, 37,34 ile Van ve 60,02 ile Hakkari oldu