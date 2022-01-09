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9 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum
Koronavirüs salgınında bugün 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıkarkeni 173 kişi de yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 09.01.2022 - 19:40
- Güncelleme : 09.01.2022 - 19:45
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 61 BİN 727
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıkarken, 173 kişi ise hayatını kaybetti.
"OMİCRON'UN MERKEZİNDE İSTANBUL VAR"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."