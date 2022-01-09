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    9 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

    Koronavirüs salgınında bugün 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıkarkeni 173 kişi de yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 19:45
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    9 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 61 BİN 727

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıkarken, 173 kişi ise hayatını kaybetti.

    "OMİCRON'UN MERKEZİNDE İSTANBUL VAR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."

    9 Ocak Türkiye de koronavirüste son durum #1


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