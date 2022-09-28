Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor..

CNN Türk - Kanal D ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"Devletin sözüne kulak vermediler"

"Şehit Polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralımıza şifalar temenni ediyorum. Polislerimiz ve bekçilerimiz kahramanca mücadele verdiler. CHP'nin bu teröristlerden biri geçmişte gazeteci olarak savunmuş olması gündeme geldi. Devletin sözüne kulak verselerdi böyle utanılacak duruma düşmezlerdi.

"CHP, bir milli güvenlik sorunudur"

Ancak utanmaları yok. Yargı, bunları terörist oldukları için mahkum ediyor veya tutukluyor. Hala CHP bu raporu resmi internet sitelerinde gezdiriyorlar. CHP devletin dediğine kulak vermeliydi. CHP bir milli güvenlik sorunudur"

"Sokağa çıkın diyenler, ölümlere neden oldu"

"Şu an Edirne'de tutuklu mahkum olanların durumu da aynı. Diyarbakır'da suçsuz evlatlarımızı sokağa çıkın sözleri ile ölümlerine neden olmadılar mı?"

"ABD adil davranmıyor"

"ABD NATO'da birlikte olduğu ülkeler arasında adil davranmıyor. Yunanistan da Türkiye de NATO'da. Biz NATO'da ilk 5'in içerisindeyiz. Hem verdiğimiz güçle, hem kara kuvvetleri ile önemli bir konumdayız. ABD'nin adalara bu kadar yüklü silah,araç, gereç göndermesi kabul edilebilir bir şey değil."

"Türkiye gibi müttefik bulamazsın"

Amerika'ya ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri aracılığı ile yaptık. ABD bir kere Türkiye gibi müteffik bulamazsın. Burası hukuki olarak gayri askeri yerler. Uluslararası yargı yolunu tıkıyorlar. Adaları silahlardan arındırmaları şart. Lozan'a göre bu adalar özel statüye tabiler.

Bizim ABD'den beklentimiz, Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması. Bugün MGK'dan sonra yaptığımız basın açıklaması bunları içeriyor.

"ABD, Lozan'ı dinlemiyor"

Rum-Yunan ikilisinin barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden ABD silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz duracak mıyız? Bu adımları atıyoruz, atacağız. 40 bine yakın orada askerimiz var. Bunun dışında orada bizim silah, araç, gereç bu konularda da adımlarımızı atıyoruz. Bu son adımın da cevapsız kalmayacağını herkesin bilmesi gerekir. Silahsız olması gereken adalarda ABD Lozan'ı dinlemiyor ve böyle adımları atıyor."