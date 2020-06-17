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    Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak

    Bakan Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 09:03
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    Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de salgın ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemi ile bir araya gelecek.

    VAKA SAYILARI VE SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

    Toplantıda son zamanlarda artış gösteren vaka sayıları ve hastaların durumu ele alınacak. Aynı zamanda tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ve önlemler konuşulacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek

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