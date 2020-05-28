Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren kabine toplantısı ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, toplantıda koronavirüs salgınında iyiye giden tablonun ardından alınan normalleşme kararlarını açıkladı.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları 1 Haziran'da bitiyor VİDEO

SEYAHAT KISITLAMASI BİTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran'da sona ereceğini duyurdu. Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Ülke genelinde 5 buçuk milyon vatandaşımıza karşılıksız yardım yaptık. Birçok yöntemle büyüklü küçüklü birçok işletmenin ayakta kalmasını sağladık.

Vefa Destek Grupları, 6 milyon 240 binin üstünde talebe cevap verdi.

Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.

Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.

Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz.

Kendimize güveniyoruz. Halkımıza ve devletimize güveniyoruz.

Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir.

27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık.

Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında (Yarın) Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek."