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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 02.07.2020 - 10:43
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

    Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

    Açıklamada. "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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