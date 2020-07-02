Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada. "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.