Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile geliştirilen ilişkilerin Filistinlilere uygulanan zulme sessiz kalınacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Erdoğan gündemi değerlendirirken, Ramazan ayının başlaması ile İsrail hükümetinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara saldırılarına da değindi.

"İsrail ile ilişkiler Müslümanlara zulme göz yumacağız demek değil"

Erdoğan, "Bizim İsrail ile küresel siyasi, ekonomik parametrelere uygun ilişkilerimiz vardır, olacaktır. Tüm dünya ile ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını ararken coğrafyamızın en önemli bu devletini görmezden gelemeyiz.

Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı tutarlı bir ilişki kurmaktan geçtiği açıktır. Ancak bu demek değildir ki Kudüs'te ve diğer Filistin topraklarında yaşanan zulümlere, kutsallarımıza yönelik saldırılara yıllardır süren işgallere göz yumacağız, rıza göstereceğiz.. Asla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması ViDEO



"Herzog'a Kudüs için tavrımızı ifade ettik"

Tüm dünya sessiz kalsa bile biz Kudüs davasını, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma irademizi en yüksek sesle haykırmayı sürdüreceğiz.

Nitekim hem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile hem BM Genel Sekreteri ile hem de sağduyusuna güvendiğim İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog ile yaptığım telefon görüşmelerinde bu konudaki duruşumuzu ve tavrımızı kendilerine ifade ettik.

Temennimiz, şu mübarek günlerde Kudüs'te yaşanan zulümlerin son bulması, bölgede yaşayan Müslüman'ı ile Hristiyan'ı ile Musevisi ile herkesin kendi inancına göre huzur içinde hayatını sürdürmesidir." dedi.

Gündemi değerlendiren Erdoğan'ın açıklamaları:

"Sözlerimizin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarına yapılan terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet diliyorum.

Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Şehit yakınlarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla 7'den 70 milletimizle bir araya geliyoruz.





"Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz"



Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz.

20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklıselimle savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz.

"Kapımız herkese açıktır"

2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz.

Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır.

Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Kapımız herkese açıktır."