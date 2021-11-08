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- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
- AA
- 08.11.2021 - 13:44
- Güncelleme : 08.11.2021 - 13:58
Mehmetçik, sınır ötesinde hain teröristleri avladığı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Bu kez hedefte, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı vardı.
Türkiye'den havalanan uçaklar hedefi tam isabetle vurdu.
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
"EN SON TERÖRİST KALINCAYA KADAR"
Açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü VİDEO