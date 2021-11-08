MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Mehmetçik, sınır ötesinde hain teröristleri avladığı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez hedefte, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı vardı.

Türkiye'den havalanan uçaklar hedefi tam isabetle vurdu.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"EN SON TERÖRİST KALINCAYA KADAR"

Açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü VİDEO