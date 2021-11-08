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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 13:58
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, sınır ötesinde hain teröristleri avladığı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    Bu kez hedefte, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı vardı.

    Türkiye'den havalanan uçaklar hedefi tam isabetle vurdu.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    "EN SON TERÖRİST KALINCAYA KADAR"

    Açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.  Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.  En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü VİDEO

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü #1

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