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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 15:55
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

    Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

    AYRINTILAR GELİYOR.

     

     


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