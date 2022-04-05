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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- DHA
- 05.04.2022 - 15:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.
AYRINTILAR GELİYOR.