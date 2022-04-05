Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

AYRINTILAR GELİYOR.