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    Sokağa çıkma kısıtlaması bitti

    Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 05:05
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 05:20
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    Sokağa çıkma kısıtlaması bitti

    Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

    Bu kapsamda, dördüncüsü 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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