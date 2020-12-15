İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı ardından koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni tedbirleri açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda, hafta içi ve hafta sonu ugulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında kesintisiz uygulanacağını belitmişti

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi.

31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak.



Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelenecek.

Avukatlar ve noterler istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine izin verilecek

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