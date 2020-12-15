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- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi
- AA
- 15.12.2020 - 18:54
- Güncelleme : 15.12.2020 - 19:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı ardından koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni tedbirleri açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda, hafta içi ve hafta sonu ugulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında kesintisiz uygulanacağını belitmişti
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi.
31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.
Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak.
Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelenecek.
Avukatlar ve noterler istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine izin verilecek