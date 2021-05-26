Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Bilim Kurulu, 1 Haziran sonrası yeni yol haritasını görüşmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek.

17 günlük tam kapanma döneminin ardından ardından vaka sayılarının düşmesi ile gözler, Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, bugün gerçekleşecek.

Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ele alınacak.

MASADA YENİ KARARLAR VAR

Tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği masaya yatırılacak.Toplantıda azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.

Bakan Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

TOPLANTIYA UĞUR ŞAHİN DE KATILACAK

Öte yandan, BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin, video konferans yöntemiyle toplantıya katılarak aşı tedarik sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaşacak.