Euro
10.3791
1.25%
Dolar
8.464
0.89%
Altın
516.48
1.8%
Borsa
1.4
-3.58%
Bitcoin
323.697
1.01%
EXEN Coin
37.97
-7.43%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C
    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    Sağlık Bakanlığı, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları ile vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.05.2021 - 20:23
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 20:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı ve vaka sayısı en çok azalan illeri sosyal medya hesabından paylaştı.

    VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

    Son haftalardaki vaka sayılarıyla ilgili bilgi de veren Bakan Koca, Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman'ın vaka sayısı en çok azalan illerde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #1

    3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ VAKA SAYISI

    İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

    VAKA SAYISI EN YÜKSEK İLLER

    Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

    VAKA SAYISI EN DÜŞÜK İLLER

    Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az koronavirüs vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir