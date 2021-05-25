İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları ile vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı ve vaka sayısı en çok azalan illeri sosyal medya hesabından paylaştı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Son haftalardaki vaka sayılarıyla ilgili bilgi de veren Bakan Koca, Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman'ın vaka sayısı en çok azalan illerde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ VAKA SAYISI

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

VAKA SAYISI EN YÜKSEK İLLER

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK İLLER

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az koronavirüs vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.