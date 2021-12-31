5'inci doz aşı randevuları başladı

2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor.

Günlük vaka sayısının tekrardan 30 binlere dayanması, normalleşme sürecine girildikten sonra yeniden endişelere yol açtı.

Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

Aşılamada yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken, Türkiye'de aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığı bünyesinde hız kazandı.

4. AŞININ ARDINDAN 5. DOZ RANDEVULARI

Bu kapsamda bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada koronavirüsle kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor.

HATIRLATMA DOZUNA TURKOVAC TAVSİYESİ

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın da şehir hastanelerine dağıtımının yapılmasıyla bu süreç hızlandı..

Geçtiğimiz gün hatırlatma dozunu TURKOVAC yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sonrası, hatırlatma dozu için yerli aşıyı önererek şu ifadeleri kullandı;

"Özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen, yüzde 100 yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok tarihi önemde olduğunu ifade etmek istiyorum.

Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımıza TURKOVAC ile aşı olmalarını, özellikle hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum."