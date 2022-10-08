6-7 Ekim olaylarının üzerinden 8 yıl geçti

PKK yandaşlarının Kobani bahanesiyle gerçekleştirdiği olaylarda 2'si polis 35 kişi hayatını kaybetti. Eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen şiddet olaylarının üzerinden 8 yıl geçti...

HDP tarafından yapılan çağrının ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde ortalık adeta savaş alanına dönmüştü.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları sokaklara dökülerek barikatlar kurup yolları kesti, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi...

2 polis şehit oldu

435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi, 761 kişi yaralandı. 2 polis ise yaşanan olayda şehit edildi.

Saldırıların sonucunda çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu.

Esnafa 50 milyon liralık ödenek

Hain teröristlerin devlete maliyeti ise 300 milyon liranın üzerinde oldu.

Öte yandan olaylar nedeniyle zarar gören esnafa da devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

İki bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamında yaşanan can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşam, turizm ve ekonomi de ağır darbeler aldı.

Yasin Börü ve 3 arkadaşı vahşice katledildi

Genç, yaşlı, kadın ve çocuk dinlemeyen teröristler, Kurban Bayramı nedeniyle Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine et dağıtmak isteyen Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş de sığındıkları binanın üçüncü katında silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırıya uğradı.

Binadan atılan gençlerin cesedine işkence yapıldı. Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi.

Yaralı kurtulan gencin psikolojisi bozuldu

Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi.

Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

Dava yeniden görüldü

Olaya ilişkin 41 sanıktan 16'sı beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin dava, olay tarihinde Börü'nün 18 yaşından küçük olması nedeniyle yeniden görüldü.

15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamında, Yasin Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğuna dikkat çekilerek, "canavarca hisle öldürmek" suçundan mahkum edilen sanıkların bu suçu "çocuğa karşı" işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yeniden görülen davada, 15 sanık birer kez ağırlaştırılmış müebbet, olay tarihinde 18 yaşından küçük 3 kişi ise 23'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanık ise beraat etti.

Eğitim yuvaları hedef alındı

Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar oluştu.

Tahribata uğrayan okullar, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede eğitim-öğretime açıldı.

386 sanık tutuklandı

Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma", 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

Olaylara ilişkin 1600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-7 Ekim 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında 20 Eylül 2019'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun tutuklanmalarına karar verildi.

Soruşturma kapsamında, 25 Eylül 2020'de eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalandı.

108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Eylemlere ilişkin Demirtaş ve Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında bulunduğu bazıları firari 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Sanıkların ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.