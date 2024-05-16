6-8 Ekim olayları davasında beraat edenler açıklandı 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin; Sırrı Süreyya Önder, Gülten Kışanak ve Aysel Tuğuk gibi isimler beraat etti.

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Kamuoyunda Kobani davası olarak bilinen ve Kobani bahanesiyle düzenlenen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin davanın karar duruşmasında kararlar açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında açıklanan kararlara göre; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beraatler belli oldu

Açıklanan cezaların ardından ise beraat kararları da belli oldu.

Ayla Akat Ata'nın 9 yıl 9 ay tutukluluğu dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Onun dışında ise beraat edenler şu şekilde;

Gülten Kışanak,

Sırrı Süreyya Önder,

Aysel Tuğluk,

Altan Tan,

Leyla Akat Ata,

Sebahat Tuncel,

Ayhan Bilgen.

Ne olmuştu?

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirmişti.

108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.

14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti.