6 AB üyesi ülkeden 'Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması' çağrısı

İHA

Avrupalı liderler, muhaliflerin Esad rejimini devirmesinin ardından Suriye'ye yönelik politikalarını yeniden değerlendirmeye başladı.

Reuters ajansı tarafından görülen ve Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Finlandiya ve Danimarka tarafından imzalanan belgede, “Avrupa Birliği, derhal yaptırım rejiminde düzenleme yapmaya başlamalıdır.” denildi.

FİNANSAL KANALLARI YENİDEN AÇMA VURGUSU

Belgede ayrıca Suriye'nin insan haklarına ve azınlıklara saygı konusunda AB'nin beklentilerini karşılamaması halinde geriye kalan yaptırımların kaldırılmayacağı ve askıya alınan yaptırımların da “snapback” mekanizması devreye sokularak yeniden uygulamaya konulacağı uyarısı yapıldı.

Belgeye imza atan altı AB ülkesi, birliğin sivil uçuşları kolaylaştırmak için yaptırımları kaldırması, yüksek fiyatlı mallara yönelik yaptırımları yeniden değerlendirilmesi, petrol ve gaz teknolojisi ihracatı yasağını kaldırması ve AB ile Suriye arasındaki finansal kanalları yeniden açması gerektiğini belirtti.

HTŞ ALEYHİNDEKİ YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Altı ülke ayrıca, Esad rejimi mensupları ve destekçileri aleyhindeki yaptırımların yürürlükte kalması gerektiğini ifade etti.

Belgede, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan HTŞ aleyhindeki yaptırımların kaldırılmasının ise BM nezdinde ve yakın partnerlerle birlikte değerlendirileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin olarak, “Bu durum, terör listesindeki HTŞ ve lideri Ahmed el-Şara hakkındaki ortak değerlendirmemize ve Suriye'de sahadaki gelişmelere bağlı olacaktır” denildi.

AB dışişleri bakanları, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin konuyu 27 Ocak'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıda masaya yatıracak.

ABD, FİNANSAL İŞLEMLERE 6 AYLIK YAPTIRIM MUAFİYETİ GETİRMİŞTİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dün Suudi Arabistan'da Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüşmüş ve Suriye yönetimine, tüm azınlıkları koruyan barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecine ilişkin umutları gerçekleştirme çağrısı yapmıştı.

Kallas, “Bir sonraki adım olarak, AB dışişleri bakanları ile yaptırımları nasıl hafifletebileceğimizi görüşeceğiz” demişti.

ABD geçtiğimiz hafta Suriye'ye insani yardım akışının kolaylaştırılması amacıyla Suriye hükümeti kurumlarıyla yapılan finansal işlemlere 6 aylık yaptırım muafiyeti getirmişti.