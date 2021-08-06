6 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 23 bin 957 yeni vaka tespit edilirken, 101 vatandaşımız da yaşamını yitirdi. Aşı haritasında ise bir il daha maviye döndü.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 957

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 75 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 601 bin 929, 2. doz uygulanan aşı miktarı 28 milyon 498 bin 867, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 543 bin 334 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 75 milyon 554 bin 132.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Aşı haritasında mavi renge sahip Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklarerli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir'e bir il daha eklendi.

Aşılamada yüzde 75 sınırı aşan Bilecik de mavi renge döndü.

BAKAN KOCA: İKİ YOL VAR; TEDBİR VE AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun."