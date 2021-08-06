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- 6 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu
6 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu
- AA
- 06.08.2021 - 19:49
- Güncelleme : 06.08.2021 - 20:02
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 957
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti.
UYGULANAN DOZ MİKTARI 75 MİLYONU AŞTI
Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 601 bin 929, 2. doz uygulanan aşı miktarı 28 milyon 498 bin 867, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 543 bin 334 oldu.
Toplam uygulanan doz miktarı ise 75 milyon 554 bin 132.
BİR İL DAHA MAVİ OLDU
Aşı haritasında mavi renge sahip Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklarerli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir'e bir il daha eklendi.
Aşılamada yüzde 75 sınırı aşan Bilecik de mavi renge döndü.
BAKAN KOCA: İKİ YOL VAR; TEDBİR VE AŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun."
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