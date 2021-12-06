6 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 20 bin 33 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİN 33

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıkarken, 187 kişi ise hayatını kaybetti.

"AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75’in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 120 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 398 bin 458, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 698 bin 978, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 12 milyon 408 bin 439 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 121 milyon 42 bin 428.

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