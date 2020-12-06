6 Aralık Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 30 bin 402 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs tablosu, Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün vaka sayısı yine 30 binin üzerinde oldu.

Tespit edilen 30 bin 402 vakadan 6 bin 93'ünün semptomlu olduğu belirlendi.

195 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altındaki 4 bin 11 kişi sağlığına kavuşurken 195 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 900 oldu.

"KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun." notuyla paylaştı.