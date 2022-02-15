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6 askerin şehit olduğu saldırı davasında karar

6 askerin şehit olduğu saldırı davasında karar

Şırnak - Van karayolunda 6 askerin şehit olduğu saldırı davasında terörist Hüseyin Osmanpur'a, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.