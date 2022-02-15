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    6 askerin şehit olduğu saldırı davasında karar

    Şırnak - Van karayolunda 6 askerin şehit olduğu saldırı davasında terörist Hüseyin Osmanpur'a, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:48
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    6 askerin şehit olduğu saldırı davasında karar

    Şırnak - Van karayolunda 6 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK’nın düzenlediği saldırı davasında terörist Hüseyin Osmanpur'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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