Güvenlik güçlerinin düzenlediği KUYU operasyonlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kasım ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
6 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜNE DÜZENLENDİ
Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’da R.B.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-47), Samsun’da N.B.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-48), Giresun’da R.N.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-49), Antalya’da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı (3 farklı örgüt) (KUYU-50),
6 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik KASIM AYI İÇİNDE Jandarma tarafından düzenlenen “KUYU” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı. 29’u tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz.
"NİTELİKLİ YAĞMA, ŞANTAJ, KASTEN ÖLDÜRME, TEFECİLİK..."
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul (Kuyu-47), Samsun (Kuyu-48), Giresun (Kuyu-49), Antalya (Kuyu-50) olmak üzere 4 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit ve Şantaj, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, Göçmen Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ"
Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabancalar, Çok sayıda kesici/delici alet, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.
Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz.
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