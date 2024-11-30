Güvenlik güçlerinin düzenlediği KUYU operasyonlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kasım ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

6 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜNE DÜZENLENDİ

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da R.B.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-47), Samsun’da N.B.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-48), Giresun’da R.N.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-49), Antalya’da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı (3 farklı örgüt) (KUYU-50),



6 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik KASIM AYI İÇİNDE Jandarma tarafından düzenlenen “KUYU” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı. 29’u tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.



Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz.