6 Ekim resmi tatil mi, okul var mı? 6 Ekim'de ne oldu?

6 Ekim resmi tatil mi, okul var mı? 6 Ekim'de ne oldu?

6 Ekim’de her yıl İstanbul’un Kurtuluşu arama büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Peki bu yıl 6 Ekim resmi tatil mi, okullar var mı? 6 Ekim'de ne oldu? İşte merak edilenler...

6 Ekim Çarşamba günü tatil mi sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

İstanbul'da 6 Ekim'de toplu taşımaların ücretsiz olmasının akabinde resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor.

Vatandaşlar 6 Ekim'de ne oldu sorusuna yanıt arıyor. 6 Ekim 2021 İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yılı olarak kutlanacak...

Peki, İstanbul’un kurtuluşu resmi tatil mi, 6 Ekim okullar tatil mi? 6 Ekim'de neler oldu? İşte önemi ve ayrıntıları...

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu nedende herhangi bir tatil durumu söz konusu değildir.

6 EKİM'DE OKUL VAR MI?

Her yıl 6 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Resmi tatil olmadığı için okullar da tatil değildir.

MEB daha önceki yıllarda yaptığı açıklamada “6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir.” ifadeleri kullanılmıştı.

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma ücretsiz olacak. Yani, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar 6 Ekim saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak 13 Kasım 1918’de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul’a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal sırasında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra, 23 Ağustos 1923’ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmaya başladı.

Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. 6 Ekim 1923’te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu’nun İstanbul’a girişiyle şehir özgürlüğüne kavuştu.