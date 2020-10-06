6 Ekim Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 287 bini geçti. Virüs son 24 saatte 55 can daha aldı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin günlük veriler, Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlandı.

Yayınlanan verilere göre bugün Türkiye genelinde 112 bin 421 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

VEFAT SAYISI 8 BİN 553 OLDU

Yapılan testler sonucu 1511 kişinin hastalığa yakalandığı tespit edildi. Bu sonuçlarla beraber toplam hasta sayısı 327 bin 557'ye yükseldi.

Diğer yandan tedavilerine hastanede devam edilen 1229 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Böylece iyileşenlerin sayısı 287 bin 599'a ulaştı.

Tedavi altındaki 55 kişinin daha vefat etmesiyle de virüs kaynaklı hayat kaybı 8 bin 553 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri Twitter hesabından paylaşırken uyarılarına devam etti.

"TEDBİRLERLE GALİP GELECEĞİZ"

Koca, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." dedi.