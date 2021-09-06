6 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

6 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 6 Eylül Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,30 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,30 seviyesini gördü.

Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro kuru, dün günü düşüş ile kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

6 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Son kapanışını 8,31 TL'den yapan dolar, şu anda 8,30 TL alış ve 8,31 TL'den işlem görüyor.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.34 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.12 gözüküyor.

%-0,03 'lük bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 9,88 TL'den yapan euro şu anda 9,87 TL alış ve 9,89 TL'den işlem görüyor.