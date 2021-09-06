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6 Eylül koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 06.09.2021 - 21:08
- Güncelleme : 06.09.2021 - 21:23
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durumu bildiren tablo güncellendi.
Tabloyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.
271 CAN KAYBI
Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.
"HAREKETLİLİKLE RİSK ARTACAK"
Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." ifadeleriyle yaptı.