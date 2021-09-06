6 Eylül koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durumu bildiren tablo güncellendi.

Tabloyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

271 CAN KAYBI

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

"HAREKETLİLİKLE RİSK ARTACAK"

Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." ifadeleriyle yaptı.





